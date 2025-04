În mai 2011, Damiano Tommasi a devenit președintele Associazione Italiana Calciatori, înlocuindu-l pe fondatorul Sergio Campana, cel care condusese sindicatul fotbaliștilor italieni timp de 43 de ani. A renunțat la această funcție, în 2020, pentru a se dedica politicii.



Tommasi a devenit primarul Veronei în 2022 și are un mandat de cinci ani

În 2022, fostul mijlocaș s-a înscris în alegerile pentru postul de primar al orașului Verona și a câștigat scrutinul ca reprezentant al unei alianțe de centru-stânga (PD, M5S, Traguardi, In Comune per Verona, Azione, +Europa, PSI, Europa Verde, Volt, DemoS), deși orașul votează în mod tradițional candidați de dreapta.



Un politican discret, acesta a luat măsuri nepopulare pe moment, dar gândite pentru viitorul urbei sale. A introdus linii de troleibuz, deși lucrările au ținut închisă o arteră circulată timp de un an de zile și a mutat evenimente majore din aglomeratul centru istoric al orașului în alte zone, precum festivalul stradal din strada Tocati, relocat în Veronetta, sau târgul de Crăciun din Piazza dei Signori, care a fost organizat în cartierul Pallone.

Este apreciat pentru atragere de fonduri europene pentru lucrări de infrastructură, dar și pentru încercarea de a reduce poluarea din această zonă. O altă realizare este implementarea unui program agresiv de luptă cu infracționalitatea, căruia i-a căzut victimă și un român care înșela oamenii dându-se notar.



Acesta a avut parte și de tensiuni în coaliția care l-a susținut, primul episod fiind încercarea de urbanizare a zonei rurale Marangona, blocată deocamdată la vot, împușcarea de către poliție a emigratului Moussa Diarra, originar din Mali, sau apărarea reputației orașului său, după ce ultrașii Veronei au abuzat verbal mai mulți fotbaliști de culoare din Serie A. Tommasi își va termina mandatul în 2027.



Verona, unul din orașele importante din nordul Italiei

Verona este un oraș cu o populație de 260.000 de locuitori (714.000 de locuitori în zona sa metropolitană), unul dintre cele mai mari din nord-estul Italiei. Cu o istorie pre-romană, acesta a ajuns una dintre cele mai importante destinații turistice și culturale ale Italiei, fiind celebră pentru spectacolele de operă găzduite de anticul Teatro Romano di Verona.



Verona a fost inclusă de UNESCO pe lista World Heritage Site, în 2000, fiind considerată una dintre cele mai bine păstrate orașe din lume, cu monumente precum colosseumul Verona Arena, Piazza Bra, Piazza delle Erbe, Ponte di Pietra, Arco dei Gavi, Porta Borsari, Sante Teuteria e Tosca, Porta Leoni, Basilica Santo Stefano, Basilica di San Zeno Maggiore, Piazza dei Signori, Santa Maria Antica, Sant'Anastasia sau Ponte di Castel Vecchio. Orașul urmează să găzduiască ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă din 2026.



Tommasi a fost campion în Serie A cu AS Roma

Damiano Tommasi (50 de ani) este născut la Negrar di Valpolicella (regiunea Veneto) și s-a format la juniorii clubului Hellas Verona. La nivel de seniori a evoluat pentru Hellas Verona (1993-1996), AS Roma (1996-2006), Levante (2006-2008), Queens Park Rangers (2008), Tianjin TEDA (2009), Sant'Anna d'Alfaedo (2009) și La Fiorita (2015). La AS Roma, între 2003 și 2006, a fiost coleg cu românul Cristi Chivu.



Are 25 de meciuri și 2 goluri pentru naționala de seniori a Italiei, cu care a participat la CM 2002. În palmares are Campionatul European U21 (1996), Serie A (2000-2001), Supercoppa Italiana (2001), o finală de Coppa Italia (2005-2006), Pallone d'Argento (2000-2001) și includerea în AS Roma Hall of Fame (2015). A jucat ca mijlocaș central, închizător și mijlocaș dreapta și a fost cotat la 1 milion de euro, în perioada în care evolua la AS Roma.

S-a căsătorit cu Chiara Pigozzi, în 1996, și are șase copii (Beatrice, Camilla, Susanna, Samuele, Emanuele și Aurora). În 2001, acesta a cumpărat domeniul San Micheletto di Fumane, pe care l-a transformat într-o cunoscută podgorie pentru calitatea vinurilor sale roșii, fiind de asemenea în conducerea Vinitaly, cel mai mare festival viticol din Peninsulă.