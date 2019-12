Cum era sa le spuna ca n-au voie cu ea in avion? MOMENT GENIAL pe aeroport dupa ce i-au furat trofeul lui Ronaldo! Ce s-a intamplat

Din articol Moment hilar la aeroport

Lazio a invins-o pe Juventus si a castigat Super Cupa Italiei.

Lazio a castigat Super Cupa Italiei, dupa ce a invins-o in finala pe Juventus cu 3-1. Partida s-a jucat in Arabia Saudita. Pentru Juventus a marcat Paulo Dybala in finalul primei reprize, in timp ce pentru invingatori au punctat Luis Alberto, Lulic si Cataldi.

Este a cincea Super Cupa a Italiei pe care si-o adauga in palmares echipa din Roma, dupa ce s-au mai impus in 1999, 2001, 2010 si 2018.

Moment hilar la aeroport

Un moment amuzant a avut loc la aeroport, cand cei de la Lazio se pregateau sa revina in Italia, cei de la securitate au ezitat sa ii lase sa treaca de poarta de imbarcare cu trofeul. Dupa o verificare mai amanuntita de cateva secunde, romanii au putut urca fara probleme cu trofeul in avion.