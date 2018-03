OFICIAL | Primul transfer al verii realizat de Barcelona! Anuntul facut pe site-ul oficial: va semna imediat ce se deschide fereastra de mercato

Barcelona a realizat deja primul transfer al verii.

Clubul catalan a anuntat pe site-ul oficial ca a ajuns la un acord cu Gremio pentru transferul lui Arthur. Mijlocasul brazlian in varsta de 21 de ani poate fi transferat de Barcelona in iulie 2018.



Potrivit comunicatului Barcelonei, suma de transfer este de 30 de milioane de euro. Alte 9 milioane de euro vor ajunge la Gremio in functie de anumite bonusuri de performanta.