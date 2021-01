BREAKING NEWS | Un fost mare international din Italia, OPERAT DE URGENTA! E la TERAPIE INTENSIVA dupa un accident groaznic de masina

Fostul mare portar Morgan De Sanctis (43 de ani) a suferit un accident de masina in noaptea de marti spre miercuri.

In prezent oficial al clubului AS Roman, De Sanctis a fost implicat intr-un grav accident auto pe o artera din capitala Italiei.

Fostul portar se afla intr-o masina marca Hyundai, iar conditiile accidentului nu au fost inca dezvaluite.

Gazzetta.it scrie ca De Sanctis a fost transportat initial la clinica Villa Stuart, apoi a fost transferat de urgenta la Spitalul Gemelli, unde ar fi suferit o interventie chirurgicala la abdomen.

Fostul portar are cateva coaste fisurate si se afla in prezent la sectia de terapie intensiva a spitalului. Potrivit sursei mentionate, De Sanctis este constient si viata lui nu este pusa in pericol.

6 prezente in nationala mare a Italiei are Morgan De Sanctis.

De-a lungul carierei, a aparat poarta unor echipe importante ca Juventus, Sevilla, Roma, Napoli, Galatasaray sau Monaco. De asemenea, el a mai fost portar si la Pescara sau Udinese.

In 2017 reusea sa cucereasca titlul in Franta cu Monaco. De Sanctis mai are in palmares o Supercupa a Spaniei, cucerita cu Sevilla in 2007, o Cupa a Italiei, cucerita in 2012 si este campion european la U21, cu Italia, in 2000.