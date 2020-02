Un nou antrenor pentru CSM Bucuresti! Cine va face parte din staff-ul tehnic al "tigroaicelor"

"Tigroaicele" vor avea un staff tehnic puternic.

CSM Bucuresti a reusit sa refaca cuplul de antrenori care a dus echipa in Final Four, in 2018. Per Johansson se va alatura clubului pentru a treia oara in cariera, insa de aceasta data va fi secundul lui Adi Vasile, mutarea urmand a se oficializa in urmatoarele zile, anunta Handbal Mania.

Adi Vasile si Per Johansson fac echipa si la nationala Muntenegrului, care va intalni Romania la turneul preolimpic din luna martie.

Suedezul a antrenat nationala tarii sale in perioada 2009-2012, iar in 2010 a reusit sa le duca le handbaliste in finala Campionatului Mondial, pierzand insa medaliile de aur in fata Norvegiei.