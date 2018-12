"Uneori te fac cu creierii! Sunt mare, sunt puternica, dar sunt si eu OM! Au dat cu mine de pamant!" REACTIA FANTASTICA dupa ce s-a simtit UMILITA contra Spaniei

Crina Pintea se felicita ca nu a cedat psihic in ciuda provocarilor venite de la adversare si a arbitrajului in timpul meciului cu Spania.

Pintea se simte vanata de arbitri! Adversarele au simulat in mai multe randuri in fata ei, iar oficialii partidei n-au vazut nimic.



"A fost foarte greu, am inceput cum am inceput. Arbitrii pot decide uneori soarta unui meci. S-a intamplat si cu Olanda. La fel si azi, mi-au scos mingea din poarta. Ma vizeaza. Sunt mare, sunt puternica, dar nu inseamna ca nu sunt om. Stau cu mainile sus, arunc la poarta, ele se arunca si mimeaza... Nu inteleg! Ma trezesc cu goluri anulate! Uneori te fac pe creier chestiile astea! Nu vreau sa zic mai multe, dar e foarte frustrant. Si cu Olanda au facut la fel. Ma bucur din tot sufletul ca nu am cedat. Mi-am aratat cat de puternica sunt, ca pot sa trec peste tot si peste toate, sincer.

Ma bucur ca fetele au avut incredere in mine si mi-au pasat in continuare. Cu gol anulat, faulturi in atac date aiurea... Am luptat impotriva tuturor. Cand vezi asa ceva si nu cedezi, e mare bucurie! Am izbucnit in lacrimi la final, in loc sa rad. Am dovedit ca pot sa ma controlez, sa las tot ce s-a intamplat in atac deoparte. Ma bucur tare mult ca fetele au avut incredere in mine, spun inca o data", a spus Pintea.