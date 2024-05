Și-a anunțat plecarea de la Dinamo înainte de cel mai important meci al sezonului! Va juca în Ungaria

La finele acestui sezon, Dinamo va rămâne fără unul dintre cei mai importanți jucători. Lazar Kukic (28 de ani) s-a înțeles de ceva timp cu maghiarii de la Pick Szeged.

Înainte de a pleca din ”Ștefan cel Mare”, sârbul vrea să câștige European League și cu Dinamo, după ce a câștigat trofeul și în sezonul 2021-2022 cu Benfica Lisabona.

Dinamo rămâne fără Lazar Kukic

„Am fost foarte fericit la Dinamo, în special în acest sezon. Am jucat un handbal foarte bun cu jucători de foarte bună calitate. Este important să am un antrenor precum Xavi Pascual, am învățat foarte multe de la el.

Sper să termin această etapă din carieră cu un trofeu important. Am câștigat toate trofeele în România și nu am pierdut niciun meci. Dar trofeul cel mai special ar fi European League”, a spus Lazar Kukic, potrivit ProSport.

Înainte de a semna cu Dinamo, Kukic a mai evoluat pentru Partizan, BM Logrono La Rioja și Benfica Lisabona.

Dinamo, în Final Four-ul European League la handbal

După ce a eliminat echipa daneză Skjern Handbold în sferturile competiției, Dinamo s-a calificat în semifinalele turneului european de la Hamburg alături de trei echipe germane.

Pe lângă SG Flensburg-Handewitt, adversara lui Dinamo, în cealaltă semifinală vor juca Rhein-Nekar Lowen și Fuchse Berlin. Ultima este chiar deținătoarea trofeului EHF European League.

Pentru Dinamo nu este prima calificare în Final Four-ul acestei competiții. A mai fost prezentă și în urmă cu 20 de ani, în 2004, când a fost eliminată de BM Altea.