Sase ani de asteptare pentru o noua seara de vis! Valcea a castigat primul meci in Liga Campionilor, 34-27 cu Bietingheim! CSM Bucuresti joaca duminica in Liga

SCM Ramnicu Valcea a debutat cu o victorie clara in Liga Campionilor la handbal feminin, 34-27 cu echipa germana SG BBM Bietigheim, vineri seara, in Grupa C a competitiei.

La sase ani dupa ce Oltchim se oprea in semifinalele Ligii Campionilor, handbalul valcean revine cu o victorie in cea mai importanta competitie intercluburi.

Campioana Romaniei a avut un inceput bun de meci si in min. 6 conducea cu 5-2. Gazdele au mai avut trei goluri avantaj si in min. 18 (12-9) si 20 (13-10), dar Bietigheim a marcat patru goluri consecutive si a preluat conducerea pentru scurt timp (13-14, min. 23). SCM Ramnicu Valcea a revenit in joc si a intrat la pauza cu un avans de doua goluri pe tabela, 20-18.

In partea secunda, diferenta de pe tabela a crescut la sase goluri in min. 42, 27-21, dar Bietigheim a redus destul de rapid diferenta la trei goluri, 28-25 (47). Pe final, nemtoaicele au fortat, insa o serie de erori au facut ca scorul sa ia din nou proportii, SCM Ramnicu Valcea castigand clar, cu 34-27.

Daneza Ann Grete Norgaard Osterballe a fost cea mai buna marcatoare a echipei antrenate de Florentina Pera, cu 7 goluri. Pentru SCM au mai inscris Asma Elghaoui 5 goluri, Samara Da Silva Vieira 5, Alicia Fernandez Fraga 5, Kristina Liscevic 4, Irina Glibko 3, Marta Lopez Herrero 3, Cristina Florica 2.

Golurile formatiei germane au fost reusite de Laura van der Heijden 8, Antje Angela Malestein 6, Maren Aardahl 4, Karolina Kudlacz-Gloc 3, Antje Lauenroth 3, Maura Visser 2, Kim Naidzinavicius 1.

Sambata se va disputa celalalt meci din grupa, Buducnost Podgorica - Brest Bretagne Handball.

In urmatoarea etapa, SCM va juca in deplasare cu Brest Bretagne Handball, pe 12 octombrie, iar pe 13 octombrie va avea loc partida SG BBM Bietigheim - Buducnost. Primele trei clasate se califica in grupele principale.

CSM Bucuresti joaca duminica cu Esbjerg

CSM Bucuresti, vicecampioana Romaniei, va debuta in acest sezon duminica, in Grupa B, in deplasare cu formatia daneza Team Esbjerg (17:50), celalalt meci fiind programat sambata, intre Rostov pe Don si MKS Perla Lublin.