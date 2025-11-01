ROMÂNIA - GEORGIA



Azi au loc la Trofeul Carpați (VOYO și Pro Arena) partidele Ucraina - Slovacia (14:30) și România - Georgia (17:30).

Naționala masculină a României a învins echipa Ucrainei cu scorul de 33-30 (20-9), vineri seara, în prima zi a Trofeul Carpați Niro, găzduit de Sala Sporturilor ''Lascăr Pană'' din Baia Mare. Echipa antrenată de George Buricea a avut două reprize diametral opune, prima foarte bună, încheiată cu un avantaj de 11 goluri, pentru ca în cele din urmă să câștige la diferență de trei lungimi, cu 33-30.

Andrei Valeriu Drăgan a marcat 5 goluri, Daniel Stanciuc, Demis Cosmin Grigoraș, Călin Dedu, câte 4 goluri, Andrei Iosif Buzle 3, Ionuț Nistor Ioniță, Tudor Botea, Sorin-Paul Grigore, Robert Nagy, Ionuț Adrian Stănescu, câte 2 goluri, Denis Veres, Alexandru George Andrei, Răzvan-Cristian Trif, câte un gol. Ionuț Ciprian Iancu a avut 11 intervenții, iar Cătălin-Sebastian Haidu a apărat 4 șuturi.

De partea cealaltă, portarul Anton Terehov (Minaur Baia Mare) a reușit 7 intervenții, Zahar Denisov (Poli Timișoara) a marcat 5 goluri, iar Igor Turcenko 6. În primul meci al zilei, Georgia a învins Slovacia cu 31-28.

