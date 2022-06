CSM București, echipa Primăriei, transfer răsunător! Crina Pintea, primele declarații

Pintea a petrecut ultimul sezon la echipa maghiară Gyor Audi ETO KC, după ce a mai evoluat pentru formaţia bucureşteană în perioada 2019-2021.

Crina Pintea şi-a început cariera la Oltchim Râmnicu Vâlcea în 2006, trecând pe la mai multe cluburi din Europa, precum Thuringer şi Paris 92, înainte de a semna cu Gyor în 2018.

Crina Pintea, prima reacție

Crina a făcut parte din echipa ideală a Ligii Campionilor în 2019, iar în 2018 a făcut parte din echipa ideală de la Campionatul European.

"Am ales să mă întorc la CSM Bucureşti pentru că am trăit foarte multe momente frumoase alături de echipă, alături de fete şi de staff. Un factor important în decizia pe care am luat-o este sora mea, care face parte din aceeaşi echipă şi îmi doresc foarte mult să jucăm împreună. De asemenea, obiectivele pe care CSM Bucureşti le are mă motivează şi îmi doresc foarte mult să le îndeplinim împreună!", a declarat Crina Pintea la semnarea contractului.

Lotul celor de la CSM București

Crina va evolua pe postul de pivot, alături de sora sa Andreea Ailincăi şi de Ema Ramusovic.

Siraba Dembele Pavlovic, Cristina Neagu şi Elizabeth Omoregie şi-au prelungit contractele cu clubul, care a efectuat încă din iarnă primele mutări pentru noul sezon, semnând înţelegeri cu portarul suedez Evelina Eriksson (Vipers Kristiansand), dar şi cu interul stânga francez Kalidiatou Niakate (Brest Bretagne Handball) şi extrema dreapta rusă Marina Sudakova (ŢSKA Moscova). CSM a mai transferat-o recent, de asemenea, pe Grace Zaadi, centrul naţionalei Franţei (Metz Handball).