Aici ne e locul! De ce nu putem sa visam cu aceasta nationala si unde a gresit din nou Ryde

Romania a pierdut primul meci din grupele principale ale Mondialului de handbal feminin din Japonia, scor 27-18, contra Rusiei.

“E o diferenta de 30 de minute de la rusinea tarii la mandria tarii, nu? “. Declaratia ii apartine interului Madalina Zamfirescu, una dintre jucatoarele care nu au prins prea multe minute la acest Mondial de handbal feminin, dar careia victoria cu Ungaria i-a dilatat sangele in vene, asa cum le-a facut multor suporteri. Retelele de socializare au fost inundate de mesaje impotriva celora care au criticat nationala noastra, iar sperantele au fost reaprinse de comeback-ul incredibil din meciul cu Ungaria, 28-27, o victorie care a galvanizat nationala si a facut-o sa viseze din nou la semifinale. Realitatea? A fost nevoie de doar zece minute in meciul cu Rusia pentru a ne readuce cu picioarele pe pamant. Un partial de 8-0 pentru rusoaice le-a dus la noua goluri diferenta, iar finalul a fost devastator : 27-18. Pentru ca adevarul e ca nationala noastra e la ani-lumina diferenta de echipele care se bat, cu adevarat, la titlul mondial in acest turneu final din Japonia.

Fara Neagu nu e viata

Adevarul e ca Romania traieste, in acest moment, dintr-o singura jucatoare: Cristina Neagu. In momentul in care atacul nu e coordonat de Neagu, totul se naruieste in jur. Chiar si daca portarul e scos, iar pe teren sunt sapte jucatoare de atac. E o combinatie de lipsa de valoare, lipsa de experienta, lipsa de minute jucate la echipele de club. Fara Neagu, nationala e lipsita de busola, jucatoarele de la linia de 9 metri nu au ritm de pasare, nu au curaj sa arunce, nu au curaj sa patrunda. Iar Neagu nu e la 100% din potential, lucru dovedit in momente cruciale ale partidei, mai ales cand e scoasa om la om de echipa adversa, o mutare logica si la indemana pentru oricare dintre antrenorii adversi. Spre exemplu, Perianu a comis 5 din cele 19 turnover-uri ale nationalei doar in prima repriza, cu pase riscante sau patrunderi care s-au incheiat cu fortari. E, astfel, o minune ca scorul a fost 10-10 dupa 30 de minute, iar nationala noastra a avut cu adevarat sanse sa spere la ceva in fata Rusiei.

Defensiva buna, concentrare zero

In ultimele noua minute ale primei reprize, Rusia nu a reusit sa marcheze nici macar un gol, ratarile din postura de 1 vs 1 fiind greselile Rusiei, dar si rezultatul muncii colective din defensiva Romaniei. In urma cu un an, cand Rusia castiga semifinala de Euro cu Romania, 28-22, Anna Vyakhireva marca 13 goluri pentru echipa lui Trefilov. De data aceasta, Vyakhireva, una dintre cele mai bune jucatoare ale lumii, a marcat doar de cinci ori si a comis cinci greseli. Astfel, meciul a fost mult mai bine pregatit, poarta a functionat mai bine, Dedu avand noua interventii pentru un procentaj de 26% - mediocru, dar cu interventii cruciale in momente importante – iar spiritul de lupta aratat pana in minutul 45 a fost exact ceea ce trebuia. Insa frustarea venita in momentele unor decizii bizare ale arbitrelor din Argentina – a stricat totul, iar de la 17-16 in favoarea Rusiei, scorul s-a facut 25-16, cu un partial neverosimil de 8-0 in favoarea formatiei ruse. O noua cadere inexplicabila, la fel ca in meciul cu Muntenegru, pe care l-am pierdut la un gol, desi conduceam cu patru goluri !

Care extreme, care contraatacuri ?

Sa nu ne mintim, insa! Cand Rusia a inceput sa joace cu adevarat, diferenta a fost enorma. Iar procentajele noastre din atac sunt catastrofale! De la 9 metri, cu aruncari « de afara », Romania a marcat doar 3 goluri din 15 aruncari! Asadar, un procentaj de 20%. Cu extremele, nationala lui Ryde a inscris doua goluri din trei aruncari. De ce? Daca la meciul cu Ungaria, Romania a avut 11 goluri prin Seraficeanu si Iuganu, acum extremele au aruncat de trei ori la poarta. Mai mult, Romania nu a marcat niciun gol pe contraatac, doar doua reusite venind cu aruncari lungi, cu poarta goala, reusite de Dedu si Pristavita. Pur si simplu, Ryde nu a reusit sa creeze un sistem capabil sa deschida extremele. E drept, si apararile adverse se concentreaza mai mult pe linia de 9 metri, care da rateu dupa rateu, dar un antrenor mare trebuie sa gaseasca solutii inovative in momente critice. Cand se trage linie, Romania a marcat doua goluri cu extremele, fara a avea un contraatac, in conditiile unei aparari excelente, care a blocat Rusia timp de 45 de minute!

Ce spun cifrele

Cifrele nu spun niciodata totul, dar spun o poveste. Iar cifrele unui meci in care am tinut aproape de vicecampioana europeana sunt ingrozitoare. Romania a avut un procentaj de 47% in atac, cu 18 goluri marcate in doar 38 de atacuri finalizate cu aruncare! Spre comparatie, Rusia a avut 48 de atacuri. Cu doua aparari puternice, cu echipele care castigasera toate meciurile in faza grupelor, Romania a marcat 16 goluri (cu Spania) si 18 goluri (cu Rusia). In conditiile in care cu Ungaria am marcat de 28 de ori! Mai mult, Romania a comis 20 de greseli tehnice, irosind mingi pretioase prin fortari, pase total aiurea sau abateri de pasi. Mult, mult prea mult pentru un meci la turneul final. Totodata, riscul asumat cu sapte jucatoare de atac si portar scos aproape la fiecare faza in a doua jumatate a primei reprize s-a intors, Romania primind 3 goluri cu poarta goala, in conditiile in care Rusia a marcat de 10 ori in toata prima repriza! Din nou, un risc calculat, care ne-a adus victoria cu Ungaria, dar care dovedeste inca o data cat de impotent e atacul Romaniei. Iar aici se revine la problema selectiei. Cand ai doi pivoti precum Crina Pintea si Lorena Ostase – ultima, cu adevarat, neeexperimentata – si atatea probleme la linia de 9 metri, de ce o convoci pe Raluca Bacaoanu ? Azi, Bacaoanu, jucatoare care vine dupa o accidentare de aproape doua luni, a jucat fix zero minute. In total, la acest Mondial, pivotul de la Valcea a jucat 52 de minute si 32 de secunde in sase meciuri! Dintre care 23 de minute intr-un joc cu Spania care a fost decis dupa 20 de minute. Iar asta e motiv de dezbatere publica, domnule Dedu!

Adrian Costeiu

