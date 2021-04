Mihai Leu, marturisiri emotionante despre momentul care i-a pus capat carierei: "Nu-mi venea sa cred ca dintr-o data totul s-a terminat" 

Mihai Leu a continuat seria dezvaluirilor interesante din cariera sa, intr-un interviu din cadrul seriei "Hai sa fim Super!"

Celebrul boxer roman a vorbit despre un moment dificil din viata, atunci cand a fost nevoit sa puna capat carierei profesioniste din cauza unor probleme medicale, motiv pentru care nici nu si-a mai putut apara titlul mondial.

"Am mai facut si greseli. Viata sportiva este extrem de scurta si de aceea orice pas gresit poate sa te coste foarte mult. Marele meu regret este faptul ca am acceptat sa boxez, practic ultimul meu meci, fara sa tin cont de recomandarea doctorului. Asta m-a costat sfarsitul carierei. Am fost invatat intodeauna ca daca se bazeaza cineva pe mine, sa incerc sa ii rasplatesc increderea pe care o are in mine. Am boxat si accidentat, si cu febra, fiindca boxul, chiar daca e sport individual, tot in echipa se face.

Au fost doua operatii la bratul stang. Am boxat, mi-am aparat titlul, dar tot timpul cand dadeam cu stanga simteam ca ceva ma jeneaza in interior.

In momentul in care am luat decizia ca nu imi voi apara titlul din nou, pe 14 februarie, practic cred ca cel putin o saptamana nu puteam sa inchid ochii noaptea. Nu-mi venea sa cred ca dintr-o data totul s-a terminat. A fost unul dintre cele mai grele momente din viata.", a povestit Mihai Leu.

