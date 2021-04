"Erai mai iubibil, mai iubaret cand erai tanar?!" Raspunsul genial pe care l-a dat Ilie Dumitrescu: "Dupa aia mi-am facut eu de cap!"

Ilie Dumitrescu nu s-a ferit de niciun subiect la 'Hai sa fim Super!'

Geanina Ilies a vrut sa afle si cum a inceput 'cariera' de cuceritor a fostului mare fotbalist. Dumitrescu a avut un raspuns surprinzator. Marea sa ambitie a fost sa atinga un nivel inalt in fotbal si sa-si sustina financiar familia. Abia apoi a avut timp si de fete. :)

Ce dialog au avut Geanina si Ilie Dumitrescu:

Geanina: Ai fost un baiat mai iubibil, mai iubaret?

Ilie Dumitrescu: Cum adica... daca am primit afectiune?

Geanina: Daca it-a placut sa iesi cu fetele!

Ilie Dumitrescu: Nu! La 17-18 ani incepi sa... inevitabil iti doresti sa intri in contact. Erau multi jucatori talentati, valorosi. Cred ca , in sport, ca sa faci performanta trebuie sa te dedici profesiei. Sa spunem ca in copilarie aveam o prietena, ceva, dar era pe planul 2 chestia asta. Pe urma mi-am facut eu de cap. Dar inainte, nu! Eram concentrat si focusat sa fac performanta. Voiam sa fac performanta si sa-mi ajut familia foarte mult.