MESSI LA SUPERLATIV! Record ABSOLUT doborat de argentinian la meciul cu numarul 700! Cifrele ULUITOARE ale starului

Starul Barcelonei a reusit sa marcheze din nou in aceasta seara. In minutul 29, Suarez a deschis scorul din pasa lui Messi. Patru minute mai tarziu cei doi au facut rocada si Messi a majorat diferenta din pasa lui Suarez.

Cu aceasta reusita, Messi a stabilit a 34-a victima in fata careia marcheaza in Champions League, record absolut. Argentinianul i-a depasit pe Cristiano Ronaldo si pe Raul, acestia reusind sa marcheze impotriva a 33 de echipe.

In toate competitiile, Borussia Dortmund a devenit a 78-a victima a lui Leo Messi.

Most opponents scored against in Champions League history:

???????? Lionel Messi (34)

???????? Cristiano Ronaldo (33)

???????? Raul (33)

Another record broken by Lionel Messi. ???? pic.twitter.com/RsScOKUPME