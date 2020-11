EXCLUSIV | Radoi si Mutu, criticati pentru rocada Ianis-Man: "P-asta nu am inteles-o! Risti o calificare!"

Selectionerii celor doua nationale au anuntat in decursul zilei de ieri lista cu fotbalistii pe care se bazeaza la meciurile din noiembrie.

Cel mai mult a surprins trimiterea lui Ianis Hagi la nationala U21. In schimb, Dennis Man, care la ultima actiune a facut parte din lotul nationalei lui Adrian Mutu, a fost convocat de aceasta data la prima reprezentativa de Mirel Radoi.

Acest schimb intre cei doi fotbalisti a derutat mai multi oameni de fotbal, care au criticat aceasta intelegere dintre cei doi selectioner.

Intr-o interventie la emisiunea Ora Exacta in Sport de la PRO X, Vasile Miriuta a dezvaluit ca nu intelege aceasta situatie si ca, din punctul sau de vedere, era necesara convocarea lui Dennis Man la nationala de tineret, in contextul in care echipa antrenata de Adrian Mutu va juca un meci decisiv pentru calificarea la Campionatul European din 2021, impotriva Danemarcei.

"P-asta nu am inteles-o cu Man la echipa mare si Ianis la tineret. Pai daca echipa U21 are meciul decisiv cu Danemarca, de ce sa nu il iei si pe Man acolo? Ori ii lasi pe amandoi la echipa mare, ori ii trimiti pe amandoi la tineret. Nu am inteles aceasta rocada, sincer. Au discutat 100% intre ei Mutu si Radoi si asa au hotarat.

Nu cred ca Radoi vrea sa ii dea o lectie lui Ianis, dar ma surprinde decizia de a-l lua pe Man la echipa mare. Nu ca nu ar avea valoare, pentru ca a demonstrat in Liga 1 ca este foarte valoros, dar risti o calificare, mai ales ca sunt si problemele cu COVID la nationala. Chiar nu inteleg", a spus fostul antrenor al CFR-ului si al lui Dinamo.