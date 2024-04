Cu titlul deja câștigat, formația antrenată de Xabi Alonso nu s-a menajat și a continuat seria invincibilității din acest sezon.

Borussia Dortmund a încheiat la egalitate, pe teren propriu, scor 1-1, cu Bayer Leverkusen. Pe Signal Iduna Park, Borussia a fost aproape să administreze prima înfrângere stagională "farmaciştilor".

Niclas Fullkrug a deschis scorul pentru gazde în minutul 81, dar, aşa cum s-a întâmplat destul de des în acest sezon, Bayer Leverkusen a egalat în prelungirile meciului. Josip Stanisic a marcat în minutul 90+7 şi Bayer a obținut o remiză, a cincea în Bundesliga.

Calificată în finala Cupei Germaniei și în semifinalele Europa League, Bayer Leverkusen este lider şi campioană a Germaniei, adunând până acum 80 de puncte. Borussia Dortmund se află pe locul cinci, cu 57 de puncte, la două puncte în spatele lui RB Leipzig.

Bayer Leverkusen scoring with the last kick of the game to keep their unbeaten season alive ????pic.twitter.com/HSeEkifGsL