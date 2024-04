Antrenorul contactat de FC Bayern: ”I-am înștiințat”

”Bavarezii” au pus ochii atât pe Xabi Alonso, cât și pe Jurgen Klopp. Doar că antrenorul de la Bayer Leverkusen a anunțat că va continua stagiunea următoare la aceeași echipă, în timp ce principalul de la Liverpool va lua un an de pauză.

FC Bayern a fost nevoită, așadar, să se reorienteze. Iar Ralf Rangnick (65 de ani), fost interimar la Manchester United și actual selecționer la naționala Austriei, a mărturisit că a fost contactat de ”bavarezi”.

Neamțul a precizat însă că focusul său este pe reprezentativa Austriei, dar și că a înștiințat Federația Austriacă de Fotbal despre interesul celor de la FC Bayern pentru serviciile lui.

”Bayern m-a contactat și am informat federația austriacă despre asta. Focusul meu este pe Austria și pe EURO. Dacă Bayern îmi spune 'te vrem'... Atunci va trebui să mă întreb: 'chiar vreau asta?'”, a spus Ralf Rangnick, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe rețelele social media.

