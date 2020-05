Intregul lot al lui Dynamo Dresden a fost pus in carantina, dar nemtii spun ca primele 2 ligi din Germania vor incepe pe 16 mai

Sefii fotbalului german au stabilit ca Bundesliga si 2.Bundesliga se vor relua saptamana viitoare.

Dynamo Dresden, echipa de liga a doua germana, a confirmat ca trei jucatori din lot au fost confirmati cu Covid-19, iar intrg lotul a fost plasat in carantina. Au existat voci care au apreciat ca reluarea fotbalului in Germania ar putea fi pusa in pericol, insa Christian Seifert, presedintele Ligii Profesioniste a dat asigurari ca totul va continua conform planului.

Astfel, Bundesliga si 2.Bundesliga vor reveni pe 16 mai, la mai bine de 2 luni de la stoparea comeptitiilor.

"Nu interpretez acest lucru ca un pas inapoi. Am anuntat de la inceput ca trebuie sa ne pregatim pentru asta. Si daca acum sunt 14 zile de carantina, atunci trebuie sa ne adaptam.

In prezent, acest lucru nu ne schimba programul. Nu se pot juca doua meciuri ale echipei Dynamo Dresda, dar acest lucru nu ne schimba obiectivul nostru de a incerca sa terminam sezonul pe teren", a spus Seifert, pentru L'Equipe.