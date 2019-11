Clipul momentului! Fratele lui Gikiewicz i-a fugarit de unul singur pe ultrasii care au sarit in teren sa se bata! VIDEO

A reusit sa-i puna pe fuga de unul singur pe ultrasii lui Union Berlin! Fanii au intrat in teren si au luat-o in directia suporterilor lui Hertha, dar Gikiewicz i-a gonit inapoi in peluza! :)

Union - Hertha, primul derby al Berlinului jucat vreodata in Bundesliga, s-a terminat cu victoria nou-promovatei, 1-0.



Union Berlin ultras on their way to confront Hertha Berlin fans are... encouraged not to... by the Union Berlin players, led by goalkeeper Rafał Gikiewicz pic.twitter.com/yXV6kK6aFt