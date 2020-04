Bayern cere reluarea campionatului imediat: "Trebuie neaparat sa incepem" Care ar putea fi data cand Bundesliga revine

Bavarezii insista ca fotbalul sa revina.

Bundesliga este in pauza fortata, insa cateva echipa au inceput deja antrenamentele in grupuri mici, desi Germania nu este ocolita de Covid-19. Presedintele lui Bayern, Heinz Rummenigge, a declarat ca ar fi un dezastru daca nu se va relua campionatul, atat din punct de vedere sportiv, cat si economic.

Acesta spune ca una dintre variantele propuse este reluarea Bundesligii pe 9 mai, asteptandu-se aprobarea guvernului.

"De trei zile ne-am reluat antrenamentele in grupuri mici si am respectat toate protocoalele. Reluarea campionatului la data de 9 mai este una dintre ipoteze in Germania, insa reamane de vazut.

Trebuie neaparat sa reincepem din două motive: cel sportiv, pentru a stabili campioana, echipele retrogradate si cele calificate in cupele europene, dar si cel economic, avand in vedere ca drepturile TV au un impact major in ceea ce priveste veniturile cluburilor. Asteptam acum aprobarea guvernului", a spus Rummenigge, pentru Corriere dello Sport.