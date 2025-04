Dorinel Munteanu a debutat pe banca echipei din Sfântu Gheorghe cu două eșecuri la rând și nu și-a ascuns frustrarea la finalul partidei.



El Sawy a deschis scorul pentru Sepsi în secunda 37, dar Petrolul a întors scorul rapid prin Mateiu (min. 10) și Irobiso (min. 38). Gazdele au rămas în inferioritate numerică din minutul 61, după eliminarea lui Hanca, dar Sepsi n-a reușit să profite.



Dorinel Munteanu: „Jucătorii sunt prea cocoloșiți!”



"Le-am atras atenția că este un joc de care pe care. Din păcate, am pierdut. Punctele sunt importante, dar cel mai important lucru pe care îl vom extrage este că echipa mea a jucat, a încercat, a condus cu 1-0. Am făcut însă două cadouri, la fel ca la meciul de acasă. Nu am găsit calea spre gol, chiar dacă am creat ocazii. Surprinzător, adversarul nostru nici nu a trecut mijlocul terenului în a doua repriză. Așa sunt meciurile de play-out.

Am deschis scorul foarte repede, dar apoi am făcut o greșeală nepermisă la acest nivel. Rămân la această poziție: nu poți, în Superligă, să primești un gol atât de ușor. Este o lipsă de responsabilitate. Cu siguranță voi avea o discuție cu jucătorii, pentru că sunt prea cocoloșiți, dacă pot să spun așa. Aici trebuie să pui osul la bătaie, de asta suntem aici.

Cum am spus, va fi o luptă foarte strânsă și, din nefericire, eu am debutat cu două înfrângeri. Nu mă gândesc la ce a fost înainte; de mult nu mi s-a mai întâmplat să am două înfrângeri consecutive.

Sunt lucruri care nu ar trebui trecute cu vederea de arbitri. Sunt oameni care provoacă, dar asta e România, asta suntem noi. Nervozitatea și implicarea sunt mari la mine.

Situația este foarte complicată. Trebuie să ne gândim la următorul joc, cu Farul. Degeaba ne gândim la obiectivul propus de conducere, noi trebuie să câștigăm acum primul joc", a spus Dorinel Munteanu, vizibil iritat, la finalul meciului.



Sepsi ocupă locul 11 în clasament, cu doar 21 de puncte, la un singur punct peste zona retrogradării directe.