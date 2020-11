Palatul lui Gigi Becali, luat cu asalt in plina pandemie! Cum a reactionat patronul FCSB-ului cand a iesit din curte

Gigi Becali s-a trezit in acest weekend cu mai multi oameni care il asteptau la poarta 'Palatului'.

Gigi Becali a fost din nou asaltat de persoanele nevoiase, care au facut coada in fata 'Palatului' sau din apropiere de Piata Victoriei.

Patronul FCSB-ului a iesit din curte, iar in momentul in care a vazut mltimea nu s-a putut abtine sa nu imparta bani in stanga si in dreapta. Insotit de unul dintre bodyguarzi si fara masca pe fata, Gigi Becali a fost surprins de Cancan in momentul in care a scos un teanc de bani si le-a facut nevoiasilor ziua mai buna.

Dupa ce si-a epuizat teancul de bancnote de 100 de lei, Gigi Becali s-a urcat la volanul masinii sale si a plecat.

Sursa foto: Cancan