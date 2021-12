PSG, echipament special pentru Messi, după ce argentinianul a cucerit Balonul de Aur

Parizienii vor purta, la meciul cu AS Monaco, un echipament special, cu numerele și detaliile colorate în auriu.

Pe pagina oficială de Twitter a parizienilor au apărut fotografii cu echipamentele din vestiar, iar reacțiile din partea fanilor au fost cât se poate de pozitive, mai ales că echipamentul special va fi disponibil pe fanshop.

PSG este lider în Ligue 1 înainte de meciul cu AS Monaco și are un avantaj liniștitor față de locul doi, ocupat de Marseille. Parizienii au 42 de puncte și sunt la zece puncte distanță de urmăritoare.

A special #BallonDor kit for tonight! ????

Find the ???????????????????? ???????????????????????? ????'???????? ???????????????? collection on https://t.co/kQT22NcDOL and in our stores in the Megastore and the Champs-Élysées!#PSGASM pic.twitter.com/530x9kcOtW