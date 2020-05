IMAGINI SOCANTE! Meciul ILEGAL care poate reaprinde PANDEMIA in Franta! "Sunt ingrozit!" Peste 400 de oameni s-au adunat pe STADION la Strasbourg

Guvernul francez a decis sa nu mai reia actualul sezon de fotbal, dar asta nu ii impiedica pe suporterii sa se stranga la stadion.

Guvernul francez a hotarat ca nu se va mai juca fotbal in tara pana in august, astfel ca Ligue 1 s-a oprit. Clasamentul a ramas cel de dinainte de pauza provocata de coronavirus si acest lucru a atras multe nemultumiri din partea unor cluburi.

Presedintele de la Lyon, Jean Michel Aulas, a fost cel vehement si nu i-a convenit deloc aceasta hotarare, dupa ce echipa sa a ramas in afara locurilor de cupe europene.

Totusi, in Strasbourg, lumea a ignorat orice regula si peste 400 de oameni s-au strans la un meci organizat ilegal, peste ordinele politice. Partida s-a jucat pe un stadion micut si lumea nu a constientizat la ce pericol se expune. In Franta sunt permise doar grupurile de pana in 10 persoane, iar suporterii au depasit cu mult acest numar.

"Sunt ingrozit de o astfel de lipsa de responsabilitate, imaginati-va daca va deveni un cluster.", a spus Serge Oehler, viceprimarul orasului Strasbourg. Strasbour-ul este situat chiar la granita Frantei cu Germania, iar nemtii tocmai ce au dat startul Bundesligii.

Franta este una dintre cele mai afectate tari din lume de noul coronavirus. Este pe locul sapte in lume la numarul de infectati si numara peste 28 de mii de decese din cauza COVID-19.

Déconfinement : malgré l'interdiction, 400 personnes assistent à un match de foot à Strasbourg via @BleuAlsace https://t.co/SawxThVftz pic.twitter.com/xqrPehZgay — France Bleu (@francebleu) May 25, 2020