Donnarumma a fost REFUZAT! Lovitura pentru pustiul MINUNE de la Milan! La ce gigant a fost propus

Mino Raiola lucreaza la super transferul lui Donnarumma.

Agentul a discutat cu directorul sportiv al lui PSG, Antero Henrique, despre portarul italian de 19 ani. Raspunsul primit nu i-a fost pe plac. PSG a transmis ca Donnarumma nu e o prioritate in acest moment!

Pretul sau nu e pe placul seicilor. Milan l-ar putea vinde pentru nu mai putin de 70 de milioane in cazul in care va intra in Champions League. Daca nu, cota ii va scadea la putin peste jumatate, 40 de milioane, scrie France Football. Acest al doilea pret se apropie de evaluarea facuta de Paris, dar nici in aceste conditii PSG nu va intra la negocieri. Interesul campioanei din Ligue 1 pentru pustiul Milanului depinde si de viitorul lui Trapp. Germanul ar putea sa ceara transferul in cazul in care nici noul antrenor al lui PSG, Thomas Tuchel, nu-i da asigurari ca va juca mai mult in noul sezon.