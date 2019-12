www.sport.ro cauta titular! :) Daca vrei sa lucrezi in echipa Sport PRO TV, da-ne un semn. Cum te poti angaja

Ne facem echipa de Euro si avem nevoie de tine!

La noi nu se aplica regulile din Liga 1, asa ca trebuie sa fii pusti doar in suflet ca sa lucrezi la sport.ro. Iti doresti mai mult victoria? Arata-ne asta pe teren! :)

Avem loc pentru tine in dream team. Daca vrei sa faci parte din echipa www.sport.ro in 2020, trimite-ne un mail pe concurs@sport.ro care sa contina:

- doua texte scrise de tine cu tema sportiva, indiferent de subiect (opinie sau articol cu un eveniment la baza);

- CV-ul tau, in cazul in care nu apari pe transfermarkt. :)

- Un text in care sa raspunzi la intrebarea "Ce inseamna Euro 2020 pentru Romania?"

Te asteptam la noi!