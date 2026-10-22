Viorel Moldovan, la un pas de revenire!

Fostul mare atacant al naționalei României (25 de goluri în 70 de selecții) ar putea prelua conducerea divizionarei secunde Gloria Bistrița, de care se ocupă în prezent agentul Bogdan Apostu.

Viorel Moldovan, la CS Gloria Bistrița

Antrenorul Nicolae Grigore a fost demis recent în urma rezultatelor modeste înregistrate de bistrițeni, iar Apostu ar putea să aibă aceeași soartă. Sebastian Moga este favorit să preia funcția de antrenor principal.

Conducerea Gloriei își dorește să aducă în proiect nume importante din fotbalul românesc și foști jucători având legături cu fotbalul bistrițean, conform liga2.ro.