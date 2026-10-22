Viorel Moldovan, la un pas de revenire!

Viorel Moldovan, la un pas de revenire! Fotbal intern
Alexandru Stanila
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Viorel Moldovan (54 de ani) poate reveni în fotbalul românesc după despărțirea de Rapid din luna iunie a anului trecut, unde ocupa funcția de președinte.

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Fostul mare atacant al naționalei României (25 de goluri în 70 de selecții) ar putea prelua conducerea divizionarei secunde Gloria Bistrița, de care se ocupă în prezent agentul Bogdan Apostu.  

Viorel Moldovan, la CS Gloria Bistrița

Antrenorul Nicolae Grigore a fost demis recent în urma rezultatelor modeste înregistrate de bistrițeni, iar Apostu ar putea să aibă aceeași soartă. Sebastian Moga este favorit să preia funcția de antrenor principal. 

Conducerea Gloriei își dorește să aducă în proiect nume importante din fotbalul românesc și foști jucători având legături cu fotbalul bistrițean, conform liga2.ro

Viorel Moldovan

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Moldovan, favoritul conducerii

Potrivit sursei citate, Viorel Moldovan este detașat favoritul șefilor Gloriei pentru a prelua frâiele clubului bistrițean. La pachet cu el ar putea veni Gabi Balint, Lucian Sănmărtean și Aurelian Băbuțan.

Referitor la transferuri, numele cele mai importante care ar putea ajunge la CS Gloria Bistrița sunt Paul Anton și Cristi Ganea. Strategia lui Bogdan Apostu a fost să aducă jucători străini.

CV-ul lui Viorel Moldovan

Viorel Moldovan a fost ultima oară președintele Rapidului între iunie 2024 și iunie 2025. El le-a antrenat anterior pe FC Vaslui, FC Brașov, Sportul Studențesc, Rapid, AJ Auxerre, Chindia și Petrolul. 

Între iulie și octombrie 2014, fostul atacant a fost selecționer al naționalei României U21. A ocupat și funcția de antrenor secund al primei reprezentative, între octombrie 2014 și iunie 2016, în stafful lui Anghel Iordănescu.

În Liga 2, Gloria Bistrița ocupă locul 12, cu 15 puncte în 10 etape. 

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