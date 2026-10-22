Noua plantă a primit numele Salvia messii

Un grup de botaniști a descoperit o nouă specie de plantă în munții Anzi din America de Sud și a decis să-i pună numele după cel al starului din fotbal, respectiv Salvia messii. Planta are culoarea albastră, care amintește de tricoul Argentinei, și este considerată deosebit de vulnerabilă, iar experții au plasat-o în categoria "Pe cale de dispariție", din cauza numeroaselor amenințări la adresa habitatului său natural. Printre principalii factori de risc se numără incendiile, construcția de drumuri și secetele din ce în ce mai frecvente, toate acestea punând în pericol supraviețuirea speciei.

Cercetarea a fost realizată de Paul Gonzales, cercetător peruvian de la Muzeul de Istorie Naturală al Universității Naționale San Marcos, alături de cercetătorul argentinian Rolando Uria și biologul Jean Capcha-Ramos. Nu este prima dată când talentatul fotbalist este omagiat de oamenii de știință, după numele familiei sale fiind numite șopârle (Liolaemus messii), păianjeni (Acanthogonatus messii), păsări (Vultur messii, specie dispărută), nevertebrate marine (Discinisca messii) și ciuperci (Cercopemyces messii).

Messi s-a retras recent din naționala Argentinei

Lionel Messi (39 de ani), care este considerat unul dintre cei mai valoroși fotbaliști din istoria fotbalului, a jucat pentru echipele FC Barcelona (2004-2021), PSG (2021-2023) și Inter Miami (2023-2026) și are 208 meciuri și 126 de goluri pentru naționala Argentinei. În palmaresul său, alături de alte trofee, se găsesc Cupa Mondială (2022), Copa America (2021, 2024), Finalissima (2022), Ballon d'Or (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023), Champions League (2005-2006, 2008-2009, 2010-2011, 2014-2015), UEFA Super Cup (2009, 2011, 2015), FIFA Club World Cup (2009, 2011, 2015), La Liga (10) și Ligue 1 (2).

Atacantul a purtat tricoul cu numărul 10 al Argentinei timp de 17 ani, după ce a primit pentru prima dată acest număr în 2009, în perioada în care selecționer era Diego Maradona. Starul lui Inter Miami a încheiat aventura la națională, fiind liderul all-time în privința selecțiilor și a golurilor marcate. În ultimul meci, Argentina a învins Benin cu 3-0, iar Messi a înscris din penalty și a oferit două pase decisive.

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