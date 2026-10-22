Iasmin Latovlevici, impresionat de Ricardo Pădurariu:" Eu aș fi riscat cu el la națională. Are potențial mare"
Ricardo Pădurariu este jucătorul favorit de la FCSB al lui Iasmin Latovlevici (40 de ani). Fostul fundaș stânga, cu cinci titluri de campion în palmares, crede că Pădurariu are un potențiai imens și spune că tânărul jucător putea fi chiar chemat de Gică Hagi la naționala de seniori a României.
"Îmi place Pădurariu cel mai mult. Nu e vorba neapărat că joacă pe postul meu, dar e vorba de ceea ce a arătat el. E vorba, pur și simplu, de ceea ce arată copilul. Are perspective incredibil de bune. Dacă îi dă Dumnezeu sănătate să stea cât mai mult pe teren, să joace meci de meci și să capete experiență, eu cred că are potențial mare.
Eu am zis și la ultimele meciuri că era un moment (n.r - să joace la naționala mare). De ce nu? Eu aș fi riscat cu el la echipa națională, dar el n-a jucat la U21, unde înțeleg că a fost o mică neînțelegere", a spus Iasmin Latovlevici, la VOYO Sport Live.
Latovlevici: "Radunovic nu cred că va mai juca la FCSB"
Latovlevici crede că veteranul Risto Radunovic (34 de ani) ar trebui să schimbe echipa în cazul în care își dorește să mai joace constant. Aflat la final de contract, muntenegreanul este dorit de Dani Coman la FC Argeș.
"Cred că îi trebuie și o concurență lui Pădurariu pentru că e bine să stai cu călcâiele pe jar, dar depinde ce vrea și Radunovic. Dacă va vrea să joace, aici nu cred că va mai juca.
Dar e normal ce se întâmplă. A venit un tânăr ca Pădurariu și joacă în halul ăsta de bine... chiar dacă va juca prost în următoarele meciuri, tot trebuie să fie forțat. Pădurariu a arătat și că stă bine la capitolul caracter. Jocul lui arată că nu e un fricos", a mai spus Latovlevici.
Deși postul de fundaș stânga este blocat de Pădurariu, Radunovic tot și-a făcut loc în primul 11 la ultimul meci al lui FCSB, 2-1 contra lui FC Voluntari. Muntenegreanul a fost folosit în fața apărării de Laurențiu Reghecampf.
- 8 meciuri a strâns Radunovic în acest sezon la FCSB, în total aproape 600 de minute.
- 14 meciuri are Pădurariu, în total aproape 1.200 de minute.