Iasmin Latovlevici, impresionat de Ricardo Pădurariu:" Eu aș fi riscat cu el la națională. Are potențial mare"

Ricardo Pădurariu este jucătorul favorit de la FCSB al lui Iasmin Latovlevici (40 de ani). Fostul fundaș stânga, cu cinci titluri de campion în palmares, crede că Pădurariu are un potențiai imens și spune că tânărul jucător putea fi chiar chemat de Gică Hagi la naționala de seniori a României.

"Îmi place Pădurariu cel mai mult. Nu e vorba neapărat că joacă pe postul meu, dar e vorba de ceea ce a arătat el. E vorba, pur și simplu, de ceea ce arată copilul. Are perspective incredibil de bune. Dacă îi dă Dumnezeu sănătate să stea cât mai mult pe teren, să joace meci de meci și să capete experiență, eu cred că are potențial mare.

Eu am zis și la ultimele meciuri că era un moment (n.r - să joace la naționala mare). De ce nu? Eu aș fi riscat cu el la echipa națională, dar el n-a jucat la U21, unde înțeleg că a fost o mică neînțelegere", a spus Iasmin Latovlevici, la VOYO Sport Live.