Robert Niță (49 de ani) a prefațat confruntarea din Andorra la emisiunea VOYO SPORT LIVE, transmisă în direct pe VOYO SPORT 1. Fostul atacant a subliniat importanța meciului pentru campioana României care, în opinia sa, trebuie să joace ofensiv la victorie.

Robert Niță, mesaj ferm înainte de Inter Club d'Escaldes - Universitatea Craiova

Niță a explicat că oltenii nu vor mai întâlni adversari mai slabi decât cei de la d'Escaldes, pe care i-a numit ironic „desculți”.

„Eu cred că cei de la Craiova au valoarea necesară să se impună într-un meci cu o echipă incomodă. Nu cred că putem spune cu o echipă valoroasă. I-am și văzut anul trecut, i-am văzut și cu CFR-ul. Nu cred că se pot ridica la nivelul Craiovei. Nu cred!

Teoretic trebuie să ia șase puncte (n.r.- în următoarele două meciuri) și cu șapte puncte ești calificat. Ar trebui să joace la trei puncte, să se gândească la faptul că nu mai prind desculții ăștia. Craiova ar trebui să dea la meciul ăsta totul pe atac, totul să câștige.

De Dinamo și Rapid o să vorbim până în iulie. Ei, dacă își asigură șase puncte acum, vor avea timp pentru campionat, că mai ciugulesc un punct sau două pe undeva și sunt calificați. Cu nouă puncte sunt calificați!

Nu are cum Craiova, după ce a abordat greșit meciurile din preliminarii, cred că și-au dat seama de eroarea făcută și meciurile acestea două din cupele europene le pot aduce calificarea în competiție (n.r.- cu d'Escaldes și Egnatia)”, a susținut Robert Niță, la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.