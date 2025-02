FCSB a avut niște rezultate atât de bune, în acest sezon, încât e și greu să găsești vreun minus la formația antrenată de cuplul Charalambous – Pintilii. Și, totuși, ca orice echipă, și campioana României are puncte slabe, pe care se concentrează echipele adverse.

Dumitru Dragomir, un bun cunoscător al fenomenului, a analizat „scheletul“ campioanei și a insistat că, în centrul apărării, în zona stoperilor, se află veriga slabă a FCSB-ului. În cadrul emisiunii Profețiile lui DON Mitică, de la Fanatik, fostul șef al Ligii l-a identificat pe Siyabonga Ngezana (27 de ani) ca fiind jucătorul care gafează cel mai des dintre titularii bucureștenilor.

De remarcat că, până să ajungă în România, la FCSB, Ngezana avea reputația unui „comisar“ și la Kaizer Chiefs, formație sud-africană pentru care a evoluat, înainte de a-și părăsi țara natală. Presa sud-africană chiar s-a arătat suprinsă că un jucător, care i-a exasperat pe fanii celor de la Kaizer Chiefs, a reușit în fotbalul european, devenind titular, la FCSB.

„Ngezana e comisar! Nu-i jucător rău, săracu’, o spun cinstit, nu e un jucător rău! Dar nu e de talia lui Mihai Popescu și a lui Dawa. Dawa, dacă nu s-ar arunca așa și ar învăța să lovească mingea, să-ți dea pase bune… Dawa, la vitalitatea pe care o are, ar juca și-n Anglia, și-n Germania ușor. La fel și Popescu. Poate să joace și-n Spania, și-n Italia, ține minte bine ce spun! Cu mingea la picior, ăsta (n.r. – Mihai Popescu) e cel mai bun fundaș central din ultimii ani din România. Pleacă printre ei cu mingea, cum pleca Rednic! Sunt foarte puțini fotbaliști care pleacă, având mingea la picior de la fund, cu atâta curaj. Are și personalitate! Are moral de competiție mare. A stat sub Hagi (n.r. – Mihai Popescu a fost adus de la Farul), îi biciuiește puternic și rezistă la tăvăleală dup-aia“, a spus Dragomir.