Varianta lui Miriuță. De ce nu s-ar mai fi înțeles cu Dinamo și de ce zice: "Am fost scârbit!"

Antrenorul declară însă că nu mai este interesat de postul de antrenor, fiind în căutarea unui contract de director sportiv. De asemenea, el a recunoscut că dacă și-ar fi dorit, ar fi devenit antrenor încă de acum o lună.

Experiența de la Hermanstadt Sibiu l-a făcut însă pe Miriuță să nu își mai dorească să continue cariera de antrenor. El a avut rezultate foarte bune la Sibiu, dar a fost nevoit să plece în urma venirii Anamariei Prodan la echipă.

Explicația lui Miriuță

”Nu am dorit să mai fiu antrenor și cred că a fost alegerea cea mai bună, să fiu director tehnic. Dacă voiam să fiu antrenor, nu numai la Dinamo, puteam să fiu și acum o lună, și acum două luni, că am avut oferte de la două echipe din Liga 1 și două din Liga 2. Am fost scârbit de ceea ce s-a întâmplat la Sibiu, ultima echipă la care am fost antrenor, și am zis că iau o pauză.

Claudiu Rotar era patron când eram acolo. Cu Iuliu Mureșan am o relație extraordinară, am lucrat cu dânsul trei ani de zile. Mă doare situația pentru că am antrenat acolo (n.r.- la Dinamo), văd ce se întâmplă și sper să-și revină. E o situație delicată cu Bonetti, l-au pus pe Colceag interimar.

Trebuie să se hotărască repede dacă va rămâne Colceag sau vor pune antrenor cât mai repede, pentru că jucătorii trebuie să știe cine e șeful în vestiar. Pot să rămână în prima ligă, Torje, Ivanovski, Matei, sunt jucători buni. Dacă vor fi puși la punct din vedere fizic, nu văd o problemă să rămână în prima ligă”, a spus Vasile Miriuță, la Digisport.

Ceahlăul, CFR Cluj, Gyor, ASA Tg. Mureș, Chiajna, Hermannstadt și Kisvarda sunt echipele din cariera lui Miriuță. El a rezistat 18 meciuri pe banca lui Dinamo, între septembrie 2017 și februarie 2018, câștigând opt dintre acestea.

În prezent, Miriuță este directorul sportiv al echipei și Minaur Baia Mare.