Mihai Stoica, sfat pentru Horațiu Moldovan, curtat de cluburi mari din Europa: „S-ar putea să o comită”

Mihai Stoica, managerul general al FCSB, a susținut că cel mai bine pentru Moldovan ar fi să plece de la Rapid până la Campionatul European din Germania, deoarece acolo se poate întâmpla orice.

Oficialul FCSB se teme că din cauza presiunii Horațiu Moldovan ar putea claca la Euro și atunci ar putea să rateze șansa unui transfer în străinătate.

„Clauza e mică din câte ştiu. Ar putea oricine să o plătească. Clauza mică vine în sprijinul jucătorilor... Moldovan cred că va avea multe opţiuni. Cred că va alege salariul cel mai mare. (n.r. - Ludogorets nu este prea jos?) Depinde de bani.

(n.r. - Nu mai bine să astepte EURO?) La EURO poate să o facă o impresie bună sau să nu o facă. Mai mult ca sigur va apăra, e artizanul calificării. Şi atunci ar putea să prindă ceva mai bun, dar e posibil dacă o comite... e posibil orice la portari. Vezi şi la Thibaut Courtois”, a spus Mihai Stoica, potrivit Orangesport.

Horațiu Moldovan (25 de ani) ar putea prinde transferul carierei în această iarnă. Portarul Rapidului are o clauză de reziliere de doar 800.000 de euro.

Cotat la 2.6 milioane de euro, conform site-urilor de specialitate, internaționalul român mai are contract valabil cu FC Rapid București până la finele sezonului 2024/2025.

Horațiu Moldovan susține că nu se grăbește să plece de la Rapid

„Nu sunt disperat să plec de la Rapid. Am stat cu familia. M-am bucurat de sărbători. Nu am stat să am tratative și discuții. Am vrut să fac la final acest anunț. Nu a fost niciun fel de discuții cu conducerea clubului.

Am o relație foarte bună cu cei de la Rapid. Domnul Șucu e cel mai corect om pe care îl cunosc și nu am niciun reproș. Față de domnul Angelescu am cel mai mare respect. Mi-a întins o mână când nimeni nu mai credea în mine. Nu o să mă pot să mă cert cu nimeni de la Rapid”, a spus Horațiu Moldovan.