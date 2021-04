Tragedie inimaginabila in Romania! Un copil de 10 ani, ucis pe stadion dupa ce o bucata uriasa de beton a cazut pe el: "4 barbati si n-am putut sa ridicam"

Momente cumplite la o competitie de juniori desfasurata la Galati!

Politia a fost chemata pentru un accident teribil petrecut la stadionul 'Dunarea' din Galati. Un copil a fost pus la pamant de o placa de beton care facea parte din gardul ce inchidea zona arenei. Micutul in varsta de 10 ani a fost dus la spital de urgenta, dar medicii nu l-au putut salva. Tragedia s-a produs la Cupa 'Iepurasul', la care baiatul era insotit de tatal sau. Totul s-a petrecut in timp ce copilul a incercat sa treaca printr-un gard pentru a urina in afara stadinului.

"Minorul din judetul Vaslui, in timp ce participa la o competitie sportiva, s-a apropiat de gardul stadionului, moment in care doua placi de beton s-au desprins si au cazut peste el, cauzandu-i mai multe rani la nivelul capului si al corpului", a transmis Politia.

Antrenorul baiatului a declarat ca 4 adulti au incercat sa-l scoata de sub placi, dar ca nu au reusit.

"Organizatorul le-a zis sa se duca dupa gard pentru toaleta. Au luat-o printr-o gaura si peste el au cazut doua placi, lovindu-l in zona capului. Am alergat imediat, eram 4 barbati si n-am putut sa le ridicam. A trebuit sa mergem pe partea cealalta. Am chemat ambulanta si a fost dus la spital. Acolo a murit. Suntem toti bulversati", a declarat Ovidiu Mangu pentru ziarul Vremea Noua din Vaslui.