Tragedie in lumea fotbalului! Un portar ROMAN a murit inecat in Italia! Avea doar 21 de ani

Decesul unui tanar fotbalist in varsta de doar 21 de ani a indurerat lumea fotbalului.

Fostul portar al celor de la Zorile Faraoani, Silviu Gabriel Helciug, s-a inecat in raul Sesia din regiunea italiana Piemont. El plecase in Italia in luna ianuarie a acestui an, pentru a castiga mai multi bani. Tanarul lucra la o firma producatoare de materiale de constructii.

Tragedia in urma careia si-a pierdut viata s-a petrecut duminica, atunci cand baiatul a mers sa se distreze alaturi de cativa prieteni. Potrivit declaratiilor unei rude a victimei, acesta a intrat in apa si, dupa cateva minute in care a inotat, a fost vazut agitandu-se si cerand ajutor. Unul dintre prietenii sai au incercat sa il ajute, insa fara succes.

Trupul baiatului a fost recuperat mai tarziu de scafandri, fiind gasit la 3 metri adancime, in apropierea podului feroviar de langa localitatea Romagnano.

Dupa aflarea vestii, reprezentantii echipei Zorile Faraoani au postat un mesaj emotionant:

"<<Portarul este giuvaerul de pe coroana, iar a ajunge la el ar trebui sa fie aproape imposibil. Este cel mai mare pacat din fotbal sa nu il lasi sa isi faca munca>> (George Graham). Clubul C.S. Faraoani isi exprima regretul pentru trecerea in nefiinta a colegului nostru Silviu Helciug. In ultimele 2 sezoane, am impartit bucuriile si tristetile pe terenul de fotbal, iar acum suntem nevoiti sa acceptam aceasta infrangere… Drum lin spre ceruri…!"

Mama lui Silviu Gabriel Helciug le-a multumit tuturor celor care ii sunt alaturi si care deplang moartea prematura a fiului ei.

"Sa stiti ca ma ajuta mult (n.r. faptul ca oamenii ii trimit mesaje), fiindca asteptarea e prea grea pana ajunge acasa! Era un copil cu suflet mare, un inger de copil“, a scris aceasta ca raspuns pentru mesajele primite.

Trupul fara viata al tanarului portar va fi adus in Romania, unde va fi inmormantat asa cum cer traditiile noastre.