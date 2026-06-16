Lionel Messi a aflat verdictul medicilor înainte de debutul la Campionatul Mondial

Argentina va debuta la Campionatul Mondial în fața Algeriei , într-un meci care va avea loc miercuri, de la ora 04:00.

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A ratat prezența la Mondial, dar e aproape transferat la un club mare din Serie A

Lionel Messi a avut o problemă musculară înainte de Campionatul Mondial și le-a dat emoții suporterilor Argentinei și fanilor săi.

Fotbalistul ajuns la 38 de ani nu a jucat în amicalul cu Honduras și a fost introdus pentru doar 20 de minute în partida de pregătire cu Islanda.

TyC.com scrie că Leo Messi este pregătit să intre încă din primul minut în partida cu Algeria, care va consemna debutul Argentinei la Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic.

Lionel Messi are un sezon excelent în tricoul lui Inter Miami și a adunat 13 goluri și șapte assist-uri, în 16 partide.

15 milioane de euro este cota fotbalistului argentinian, conform site-ului de specialitate Transfermark.com.

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Argentina va debuta la Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic și va juca primul meci în Kansas pe „Arrowhead Stadium”.

Campioana Mondială a reușit două victorii în amicalele cu Honduras (2-0) și Islanda (3-0) de dinainte de Cupa Mondială și vine la ediția din 2026 să își apere titlul mondial cucerit în Qatar în 2022.

De cealaltă parte, Algeria are tot două victorii în amicalele din luna iunie cu Bolovia (4-0) și Țările de Jos (1-0).

Ultima întâlnire dintre cele două echipe naționale a fost un amical jucat în 2007, iar atunci Argentina s-a impus cu 4-3.

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