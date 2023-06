Suspiciuni de blat după barajul disputat de Dinamo și FC Argeș: „E clar, ne-a vândut!” Pe cine învinuiește finanțatorul piteștenilor 

FC Argeș a retrogradat în Liga 2. Piteștenii au câștigat returul barajului pentru promovare/retrogradare, cu 4-2, însă înfrângerea din primul meci, 1-6 pe Arena Națională, a cântărit prea greu în economia acestei duble.

Finanțatorul piteștenilor, convins că Daniel Stanciu ar fi vândut meciul tur dintre Dinamo și FC Argeș

Cu o zi înainte de returul de la Mioveni, Viorel Tudose a afirmat că era convins că elevii lui Bogdan Vintilă vor pierde primul meci. Spusele finanțatorului echipei se bazaupe informațiile și fotografiile pe care le-a primit înaintea primului joc direct.

„Ceva s-a întâmplat la meciul acela. Avem și niște informații, eu am primit câteva telefoane, câteva fotografii. M-au sunat anumiți oameni care mi-au trimis niște poze.

Bine, sunt informații pe care trebuie să le verificăm, nu le putem folosi deocamdată. Le adusesem la cunoștința colegilor mei din Consiliul Director și le spusesem dinaintea meciului ceea ce avea să se întâmple, că o să pierdem”, a declarat Viorel Tudose la DigiSport.

Iar cele declarate cu o zi în urmă, l-au făcut pe omul de afaceri să-și betoneze suspiciunea. Mai precis, conform gsp, când a văzut că FC Argeș conduce cu 2-0 din minutul 15, grație golurilor înscrise de Costinel Tofan (26 ani) și Antonio Jakolis (31 ani), ar fi spus că Daniel Stanciu, directorul executiv, împreună cu unii fotbaliști, ar fi făcut jocurile pentru ca Dinamo să obțină victoria zdrobitoare de pe Arena Națională.

„E clar, ne-au vândut Stanciu și vreo patru jucători!”, ar fi fost vorbele lui Viorel Tudose.

Foto: Gică Hagi și Daniel Stanciu.

Viorel Tudose nu-l mai vrea pe Daniel Stanciu la FC Argeș

De altfel, tot cu o zi înaintea returului de la Mioveni, Viorel Tudose a trimis un ultimatum pentru a mai finanța echipa și în Liga 2: ca Daniel Stanciu să fie demis de la FC Argeș.

„Suntem de vină noi, că am permis să se întâmple așa ceva. Dar, cine își asumă? În afară de mine nu o să vedeți pe nimeni că își asumă. Am pus o condiție: ca să mai dau bani la FC Argeș, să plece două personaje, în speță Croitoru și Daniel Stanciu. Unul a plecat. Atunci, eu așa am pus condiție, rămâne să vedem ce se întâmplă. Probabil vom rămâne să o luăm de la capăt și asta va fi, nu avem ce să facem mai mult”, a declarat Viorel Tănase pentru ProSport.