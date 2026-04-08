Răzvan Lucescu este și el prezent la București. Antrenorul lui PAOK Salonic s-a întors în țară în urmă cu câteva zile, când starea de sănătate a tatălui său s-a agravat în urma infarctului suferit vineri.

Răzvan Lucescu le-a cerut jucătorilor lui PAOK să nu participe la înmormântarea tatălui său

După moartea legendarului antrenor survenită marți seară, s-a vehiculat că la înmormântarea lui Mircea Lucescu vor lua parte și jucătorii celor de la PAOK Salonic, care au dorit să vină în România pentru a fi alături de Răzvan Lucescu.

Totuși,conform informațiilor apărute în presa din Grecia, Răzvan Lucescu le-a cerut elevilor săi de la PAOK Salonic să nu vină în România pentru a lua parte la slujba de înmormântare a lui Mircea Lucescu.

Se pare că fiul legendarului antrenor nu și-a dorit ca programul echipei să fie dat peste cap, astfel că antrenamentele vor continua conform programului normal sub comanda secunzilor lui Lucescu Jr, printre care se află și Nae Constantin, fostul antrenor de la Petrolul.

Gazzetta.gr a anunțat însă că, deși jucătorii nu vor călători la București, PAOK Salonic va trimite o delegație formată din trei oficiali ai clubului pentru a-i fi alături lui Răzvan Lucescu.