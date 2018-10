OPINIE / Alo, MApN-ul? Anul 1998 isi vrea managementul si marketingul inapoi!

Se pare ca Armata manageriaza un club de fotbal la fel de slab cum isi intretine parcul auto sau cum isi pazeste armamentul.

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Lituania - Romania, joi, 21:45. Romania - Serbia, duminica, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, vineri, 19:00 la PROX!

Autor: Gabriel Chirea



Un proiect cu potential de revigorare a marcii "Steaua" s-a transformat intr-o parada de conferinte ale coloneilor in uniforma si intr-o echipa manageriata cu scandaluri si scuze. Scapata de presiunea unui samsar de fotbalisti si de terenuri, care a fost acuzat ca nu respecta istoria si gloriile Stelei si este interesat doar de partea financiara a fenomenului fotbalistic, CSA Steaua se invarte in jurul cozii de aproape 2 ani de zile, de cand a avut definitiv castig de cauza in instanta, iar Gigi Becali a fost obligat sa schimbe numele echipei sale in FCSB. De aproape 2 ani de zile, de la inceputul anului 2017, clubul MApN-ului detine un lingou de aur pe care l-a infasurat intr-o folie de staniol, fie din nestiinta, fie din prostie.

Plecat la drum cu un entuziasm fantastic, adus mai degraba de hotararea galeriei Stelei, poate cea mai mare si mai bine organizata din Romania, de a se alatura proiectului, clubul Armatei pare intepenit in metodele cazone de pregatire atletica, intr-un management sportiv si economic arhaic, intr-un marketing si PR specific sfarsitului anilor ’90, dar fara sa aiba un om de valoarea lui Ion Alecsandrescu in conducerea sa. Metodologia de functionare a CSA Steaua din 2018 pare o copie fidela a celei de la Steaua din 1998, pana sa se intoarca Mircea Lucescu din Italia la Rapid, cu metode mai noi si mai eficiente de selectie si pregatire, cu proiectul unei baze de pregatire cu dotari moderne si o minte mai deschisa catre presa si catre public, care sa reprezinte un model si o provocare si pentru celelalte cluburi din Divizia A.

Steaua reinfiintata sub patronajul UM 02301 Bucuresti a fost bagata direct intr-o divizie superioara (Liga 4 in loc de Liga 5), a transferat un intreg lot de jucatori pentru ca nu a reusit sa organizeze intr-un an de zile o selectie decenta si are un buget suportat aproape exclusiv de MApN care, desi este o institutie publica, nu se omoara cu firea in privinta transparentei bugetare. De asemenea, echipa se pregateste pe pantele de la Forban, este condusa de colonelul Cristian Petrea, fost aruncator de greutate, care vine la conferintele de presa in uniforma militara si este antrenata la juniori de Adrian Bumbescu si la seniori de Marius Lacatus, care s-au remarcat mai mult prin limbajul trivial, jignirile adresate jucatorilor, amenintarea arbitrilor si niste iesiri nervoase care ridica serioase semne de intrebare.

De aproape 2 ani de zile, CSA Steaua a ramas datoare la capitolul promovare si nu a reusit sa monetizeze bazinul imens de suporteri pe care ii are si nici interesul sponsorilor si al media pentru activitatea sa, desi i-a cerut lui Becali 3,7 milioane de euro pe an despagubiri pentru folosirea marcii in scop comercial. Poate ca sunt ignorant, dar ceea ce a facut echipa MApN-ului (in afara de a pierde o promovare in fata rivalilor de la Academia Rapid, rusine pe care o putea evita daca isi incepea activitatea din Liga 5) a fost sa astepte sa ii cada cecuri si pungi de bani in poala si sa primeasca automat, fara niciun efort propriu, promovare in media, doar pentru ca se considera adevarata Steaua si are in palmares zeci de trofee, printre care Cupa Campionilor Europeni si Supercupa Europei.

Daca continua pe aceeasi linie si nu recupereaza decalajul de 20 de ani fata de realitate, CSA Steaua risca sa fie, in 2020, un club de Liga 3 sau Liga 2 cu stadion nou-nout, dar care nu reuseste sa impuna respect adversarelor si care si-a antagonizat fanii, ce au venit cu speranta alaturi de ea, dar au fost ignorati sau nu au fost implicati indeajuns in planurile de viitor sau in activitatea curenta. Pana la urma, CSA Steaua trebuie sa raspunda la o intrebare: ramane clubul MApN-ului si al generalilor sau este, asa cum ar fi normal, reprezentantul unui mare numar de suporteri si doar este administrat temporar de colonei? Patronul si omul Gigi Becali are multe lipsuri, dar a inteles ca un club de fotbal, pentru a fi iubit si respectat, trebuie sa bifeze macar 2 din cele 5 puncte esentiale care sa ii justifice existenta, notorietatea si bunastarea - sa fie o afacere si sa produca bani; sa realizeze performante sportive notabile; sa reprezinte cu mandrie o comunitate, o regiune geografica, un grup numeros de suporteri sau niste idealuri sportive; sa inoveze permanent in plan sportiv sau managerial; sa propuna permanent niste vedete iubite de public sau sa constituie o organizatie care se promoveaza eficient si starneste un interes mediatic major. Ceea ce sefii CSA Steaua par sa nu fi inteles nici astazi.