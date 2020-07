Mircea Lucescu renunta la fotbal si devine mogul imobiliar! Antrenorul dezvolta un imens complex de locuinte in Bucuresti

Mircea Lucescu are 74 de ani si nu a mai antrenat din februarie 2019, cand i s-a incheiat contractul cu nationala Turciei.

Antrenorul de fotbal Mircea Lucescu, alaturi de omul de afaceri Dimciu Tasu, a fost autorizat sa construiasca un ansamblu imobiliar cu circa 200 de apartamente, spatii comerciale si birouri pe malul Lacului Morii din Sectorul 6, Bucuresti, pe un teren cumparat la licitatie de la o banca greceasca, anunta Profit.ro. Proiectul ar urma sa fie dezvoltat de firma Lake Tower, al carui principal asociat este Mircea Lucescu, cu 59.9% din actiuni, urmat de Dimciu Tasu (39.9%), in timp ce Matei Lucescu, nepotul antrenorului, si Steve Tasu, fiul asociatului acestuia, detin fiecare cate 0.1%.

Proiectul imobiliar va fi realizat pe un teren de 4.200 mp, parte dintr-un lot mai mare de circa 7.000 de metri patrati, cumparat la licitatie de Dimciu Tasu in 2015, dupa ce parcela a fost scoasa la vanzare de Piraeus Bank cu un pret de pornire de 1.5 milioane euro. Inainte de a depune actele necesare obtinerii Planului Urbanistic de Detaliu, aproape 40% din acest teren a fost expropriat de Primaria Bucuresti pentru 4.56 milioane lei, echivalentul a 350 de euro/mp, pentru ca pe aici urmeaza sa treaca Pasajul Ciurel, cel mai scump proiect de infrastructura din Bucuresti, al carui termen de finalizare este finalul acestui an.

Lucescu si partenerul sau urmeaza sa ridice trei corpuri de cladire lipite, cu cate 11 etaje, respectiv 6 etaje si doua niveluri subterane pentru parcari. Cu o suprafata desfasurata de aproape 19.000 mp, imobilele vor gazdui peste 200 de apartamente, dupa ce a fost aprobat pentru acest proiect un Procent de Ocupare al Terenului de 40% si un Coeficient de Utilizare al Terenului de 4.5. Constructia va margini biserica Sfantul Francisc de Assisi si va costa cel putin 10 milioane de euro. Lucescu nu este singurul om de sport cu investitii serioase in imobiliare, dupa ce George Copos a terminat una dintre cele mai inalte cladiri din Bucuresti, iar Ion Tiriac are si el in constructie o importanta cladire de birouri aproape de Piata Victoriei si un zgarie-nori langa stadionul Giulesti.

Mircea Lucescu (74 ani) a jucat pentru Dinamo (1963-1965, 1967-1977, 1989-1990), Stiinta Bucuresti (1965-1967) si Corvinul Hunedoara (1977-1982). Are 70 de selectii la nationala Romaniei si 9 goluri, cu participare la CM 1970, unde a fost capitanul echipei. In palmaresul de jucator se gasesc 7 titluri de campion si 1 Cupa Romaniei. Ca antrenor, le-a pregatit pe Corvinul (1979-1982), Romania (1981-1986), Dinamo (1985-1990), Pisa (1990-1991), Brescia (1991-1996), Reggiana (1996-1997), Rapid (1997-1998, 1999-2000), Inter Milano (1998-1999), Galatasaray (2000-2002), Besiktas (2002-2004), Sahtior Donetk (2004-2016), Zenit St. Petersburg (2016-2017) si Turcia (2017-2019). In palmaresul de antrenor se gasesc calificarea la Euro 1984, 2 titluri de campion, 3 Cupe si 1 Supercupa ale Romaniei, 2 titluri de campion in Turcia si Supercupa Europei (2000), 8 titluri de campion in Ucraina, 6 Cupe si 7 Supercupe ale Ucrainei, Cupa UEFA (2008-2009) si Supercupa Rusiei (2016). Este considerat unul dintre cei mai valorosi antrenori romani din toate timpurile si unul dintre cei mai bogati oameni din fotbalul romanesc, cu o avere estimata la peste 33-35 milioane de euro.