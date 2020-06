2 echipe se "bat" pe semnatura lui Mircea Lucescu! In ce campionat ar putea antrena romanul

Mircea Lucescu este aproape de a ajunge direct in lupta pentru un nou trofeu.

Antrenorul roman, in varsta de 74 de ani, nu se gandeste la retragere. Ba mai mult decat atat, potrivit ziare.com, el a primit 2 oferte importante.

El este dorit de o formatie din fotbalul arab si de Sion, echipa de pe locul 8 in campionatul Elvetiei. Daca va alege sa mearga in Elvetia, Lucescu se va lupta chiar din aceasta vara pentru un nou trofeu pentru ca echipa este angrenata in Cupa Elvetiei, unde va infrunta in sferturile de finala o echipa din liga a 3-a.

Cu privire la aceste oferte, Mircea Lucescu a declarat ca deocamdata nu a luat nicio decizie.

"Nu confirm, dar nici nu infirm. Unde sa plec, nu am avut cum sa ies din tara din cauza carantinei. Acum s-a dat drumul si vom vedea. Deocamdata sunt in Bucuresti, ma plimb si ma bucur de viata", a spus antrenorul roman.