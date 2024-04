Simbolul Stelei, fotbalist care a cucerit titlul de campion în România de 10 ori cu gruparea roș-albastră, are în palmares un trofeu uriaș: Cupa Campionilor Europeni, cucerită pe 7 mai 1986, la Sevilla, scor 2-0 cu FC Barcelona, după loviturile de departajare. Lăcătuș a a fost unul dintre marcatorii echipei lui Emerich Ienei și Anghel Iordănescu.

Marius Lăcătuș împlinește 60 de ani

Brașoveanul care a jucat la două ediții ale CM (1990 și 1998) a avut o legătură specială cu Valentin Ceaușescu, unul dintre copiii lui Nicolae Ceaușescu. Apropiat al Stelei, Valentin Ceaușescu a mizat că Steaua va câștiga trofeul la Sevilla, în 1986, deși staff-ul militarilor și jucătorii știau forța Barcelonei și nu erau foarte siguri că au șanse reale pentru a se impune în fața colosului catalan.

"Eu cred că 7 mai este ziua tuturor celor care au participat la acel fericit eveniment prin care Steaua a reuşit să câştige Cupa Campionilor Europeni. Practic, cred că este a doua zi de naştere a fiecăruia dintre noi, momentul pe care trebuie să-l sărbătorim. Ne aducem aminte cu drag de acele momente pe care le-am petrecut la Sevilla. Noi eram o echipă formată din jucători care nu prea se temeau de adversari. Am demonstrat acest lucru până la finală şi chiar ne gândeam că foarte mult de pierdut nu aveam.

Eram practic o echipă venită de nicăieri, nimeni nu se gândea că Steaua va ajunge în acel an în finală, în afară de domnul Valentin Ceauşescu. Şi faptul că jucam la Sevilla nu ne-a afectat cu absolut nimic. De aceea cred că am şi rezistat presiunii. Modul în care am sărbătorit a dat dovadă că nu eram o echipă obişnuită cu trofeele. Practic, ne-am dat seama de ceea ce am realizat când am ajuns acasă", a declarat Marius Lăcătuş, în trecut pentru site-ul celor de la CSA Steaua.

Marius Lăcătuș, "prietenul" lui Rinat Dasaev

Golurile de referință ale brașoveanului care împlinește azi 60 de ani au fost înscrise la Coppa del Mondo, în poarta lui Rinat Dasaev, în prima partidă a Grupei B, scor 2-0 cu URSS.

După turneul din Italia, Lăcătuș s-a transferat în Serie A, la Fiorentina, apoi a jucat doi ani la Real Oviedo, în Spania. Întors în România în toamna lui 1993, Lăcătuș a condus-o pe Steaua de trei ori consecutiv spre grupele Ligii Campionilor, când formația roș-albastră era antrenată de Dumitru Dumitriu și Mihai Stoichiță.

Nu a fost inclus de Anghel Iordănescu în lotul pentru Campionatul Mondial din Statele Unite, iar decizia lui Tata Puiu i-a lăsat un gust sălciu lui Lăcătuș.

Și-a încheiat cariera de jucător în 2000, la FC Național, echipă pentru care a jucat 12 partide.