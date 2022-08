Marius Avram, momente cumplite la un meci de fotbal: „Mă alergau toți suporterii! M-am încuiat în vestiar și am chemat poliția!” 

Marius Avram (43 ani) s-a retras oficial din arbitraj în urmă cu doi ani. Dar fostul „central” a rămas aproape de fenomen, îmbrâțișând meseria de analist TV.

Recent, Avram și-a remintit un episod care l-a marcat în anii studenției. Aflat în Elveția, acesta a dorit să rămână aproape de arbitraj și a acceptat să conducă un meci între două comunități de emigranți. Însă, evenimentul nu a ieșit precum se aștepta, iar partida a trebuit să fie oprită pentru că atât albanezii, cât și sârbii i-au contestat deciziile și au început să-l alerge pe teren.

Marius Avram: „Spectatorii au invadat terenul și fugeau după mine!”

„În perioada în care am fost student în Elveția, mi-am continuat activitatea de arbitraj. În România eram deja în Liga a doua. acolo am luat-o de la început. Era un sistem foarte bine pus la punct. Arbitrii elvețieni sunt înscriși la un club local care le pune la dispoziție baza de pregătire, vestiare, echipament.

Meciul respectiv era interesant pentru că era între două comunități de imigranți, albanezi și sârbi. Nu mai țin minte care m-au alergat, la un moment dat aveam impresia că ambele galerii mă alergau. Arbitram fără arbitrii asistenți, trebuia să judeci și fazele de ofsaid, și fazele de penalty, un pic ciudat.

Mă alergau, în România nu mi s-a întâmplat niciodată. M-am încuiat în vestiar și am chemat poliția. La acest meci am ieșit cu poliția. A trebuit să întrerup meciul. Spectatorii au invadat terenul și fugeau după mine. Îmi aduc aminte de un cetățean mai în vârstă care fugea după mine cu umbrela în mână. Eu îl vedeam așa după umăr cum are umbrela ridicată gata să mă lovească, că doar nu voia să mă protejeze de ploaie”, a declarat Marius Avram pentru DigiSport.