"Mami o sa fie bine!" Momente SOCANTE pe National Arena! Mama unui copil a lesinat dupa ce a primit gaze in fata

Jandarmii au dat cu gaze si la tribuna a doua, desi acolo spectatorii nu au fost implicati in incidente.

Mai multe femei au avut nevoie de ingrijiri medicale. O mama, insotita de copilul ei, a lesinat. Baietelul in varsta de 10 ani a inceput sa planga in momentul in care si-a vazut mama la pamant. Un medic aflat pe culoarul de acces spre tribuna a doua a intervenit de urgenta si i-a acordat primul ajutor, apoi femeia a fost preluata de o ambulanta.

"Mami o sa fie bine", au incercat sa-l linisteasca mai multi oameni pe fiul femeii.

Nu a fost un caz izolat pe National Arena la derby-ul Steaua - Rapid. Batrani, femei si copii au fost gazati de jandarmerie fara sa aiba nicio implicare in incidentele dintre cele doua grupuri de ultrasi.

