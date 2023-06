Ionel Dănciulescu, exercițiu de sinceritate. A spus cu precizie de câte transferuri are nevoie Dinamo

Dinamo a câştigat barajul cu FC Argeş de menţinere/promovare în Liga 1, astfel că revine în primul eşalon, după un sezon petrecut în liga secundă.

De câte transferuri are nevoie Dinamo acum

Dinamo a pierdut sâmbătă returul cu FC Argeş, scor 2-4, însă deoarece în tur s-a impus cu 6-1 a câştigat dubla manşă. Au marcat sâmbătă Tofan ’14, Jakolis ’15 şi Garita ’47, ’50 pentru FC Argeş, respectiv Ghezali ’40 şi Pop ’60 pentru Dinamo. În minutul 55, de la FC Argeş a fost eliminat Calcan.

Mulți oameni din fotbalul românesc susțin că greul abia acum începe pentru gruparea antrenată de Ovidiu Burcă, întrucât pentru a face față nivelului din Liga 1 Dinamo are nevoie de întăriri. În consecință, conducătorii sunt obligați să facă transferuri pentru a ridica ștacheta și pentru a le da în continuare motive de bucurie fanilor.

Ionel Dănciulescu, fost mare jucător al lui Dinamo, și-a spus părerea despre felul în care Dinamo trebuie să se repoziționeze.

”Trebuie rezolvată problema transferurilor. Am zis că are nevoie de 10 transferuri. (n.r.- Ghezali) Mai are contract un an de zile”, a spus Ionel Dănciulescu, potrivit Digi Sport.

FC Argeş - Dinamo Bucureşti 4-2 (2-1), Stadion Orăşenesc - Mioveni

Au marcat: Cătălin Tofan (14), Antonio Jakolis (15), Paul Arnold Garita (47, 51), respectiv Lamine Ghezali (40), Alexandru Pop (60).

Cartonaş roşu: Andreias Calcan (FC Argeş, 55).

În tur: 1-6.

Arbitru: Sebastian Colţescu (Bucureşti); arbitri asistenţi: Ionuţ Marius Bobe (Bucureşti), Raul Constantin Ghiciulescu (Lugoj); al patrulea oficial: Cătălin Buşi (Râmnicu Vâlcea)

Arbitru video: Viorel Nicuşor Flueran (Craiova); arbitru asistent video: Adrian Popescu (Craiova)

Observatori: Marian Dorobanţu (Buzău) - CCA, Aurel Ionescu (Bucureşti) - FRF