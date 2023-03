Întrebat de lupta la titlu, fostul șef al CCA a numit trei echipe care au șanse reale, în accepțiunea lui: Farul, CFR și FCSB: „Cea mai valoroasă este FCSB, cea mai puternică este CFR Cluj, dar cel mai mult îmi place echipa lui Hagi. Farul este o împletire între speranță, adică tinerețe, valoare și spectacol. M-aș bucura să câștige Farul, pentu că Hagi are pepinieră acolo, el crește fotbaliști. Este singura fabrică de fotbaliști din România.”

După o singuă etapă jucată în play-off, Farul se află pe prima poziție a clasamentului, cu 35 de puncte, fiind umată de CFR Cluj, cu 33, și de FCSB (30).

Ion Crăciunescu despre Mazilu

Crăciunescu a numit și jucătorul care îi place din Superligă, Adrian Mazilu, de la Farul: „Îi întrevăd o carieră formidabilă. Are și o calitate care se caută în lumea fotbalului dezvoltat – viteza. Tot ce face, face și în viteză. Dincolo de faptul că apare la gol, dincolo de execuții, l-ați văzut cum a plecat cu mingea la picior de la centrul terenului și s-a dus până-n poartă... La vârsta lui, am văzut puțini jucători făcând asta. Noi nu prea mai avem așa ceva. Cu viteza te naști, poți doar să o îmbunătățești apoi. Viteza o ai sau nu o ai. El o are. Și are și calitate tehnică. Dacă totul va merge normal cu el la fabrica de fotbaliști Hagi, atunci va fi un mare fotbalist”.

Adrian Mazilu are 17 ani, 1.86 m și joacă pe postul de extremă dreapta. El a marcat 6 goluri în 13 apariții în acest sezon, 4 în sezonul regulat, unul în play-off și unul în Cupa României.

Ion Crăciunescu a vorbit și despre contestările la care este supus Hagi din partea unor fani pe rețelele de socializare: „La noi sunt foarte mulți oameni mici, care vor să se bage-n seamă dând în ăștia mari. În Hagi, în Halep. Mă mir că nu-ncep să dea și-n Nadia. De fapt, au dat și-n ea... Dar Farul este singurul club care produce ceva. Nu Hagi ne dă jucători pe la toate loturile naționale?”

„Cred în Halep, Mouratoglou mi se pare dubios”

Apropo de Simona Halep, fostul arbitru internațional, care este și un bun jucător de tenis, și-a spus părerea și despre cazul de dopaj în care este implicată câștigătoarea Roland Garros și a Wimbledon:

„E o problemă delicată. Cred în Simona, dar nu în cei de pe lângă ea, adică în Mouratoglou. Mi se pare dubios, cam scaldă lucrurile. Păi, bă, Mouratogloule, ți-ai luat la bani cu ea... Chiar așa, nu îți e puțin rușine? Dacă decizia nu va fi favorabilă, Simona va purta asta de-a lungul întregii vieți. Îmi pare rău de ea, pentru că tot ce a făcut a făcut pe munca ei. O știu de când era mică, mai jucam și eu tenis pe acolo, pe la Constanța. Chiar a muncit foarte mult, nu merita ce i se întâmplă. A fost departe de voința ei să facă așa ceva. Asta cred eu”.

Simona așteaptă să fie judeată la tribunalul Sport Resolutions, organismul independent de la Londra unde se soluționează disputele sportive, după ce pe 21 octombrie 2022 ea a anunțat că a fost testată pozitiv la substanţa Roxadustat la un control antidoping desfășurat la US Open.