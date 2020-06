Inca un meci AMANAT pentru Dinamo! LPF a stabilit programul etapei a 4-a din playout! 

A fost stabilit programul etapei a 4-a, intermediara, din playout-ul Ligii 1.

Liga Profesionista de Fotbal a programat 3 partide, in perioada 16-18 iunie, de la ora 20. Al patrulea meci, cel al lui Dinamo, a fost amanat.

Astfel, dupa ce rateaza reluarea fotbalului din cauza magazionerului infectat cu noul coronavirus, dinamovistii nu vor evolua nici in a doua etapa post-pandemie, cand ar fi trebuit sa intalneasca FC Hermannstadt la jumatatea saptamanii viitoare.

Deocamdata, LPF a anuntat cand se joaca celelalte partide, insa in functie de evolutia cazurilor de coronavirus in fotbal, programul se poate modifica.

Programul etapei a 4-a a playout-ului:

Marti, 16 iunie

Ora 20 Sepsi OSK - FC Voluntari

Miercuri, 17 iunie

Ora 20 Chindia Targoviste - FC Viitorul

Joi, 18 iunie

Ora 20 Politehnica Iasi - Academica Clinceni

In alta ordine de idei, reamintim ca si in playoff a fost amanat un meci. Partida dintre CS U Craiova si FC Botosani nu se va mai disputa in aceasta seara, dupa ce medicul echipei botosanene a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus.

