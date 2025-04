Experiența în cauză se întâmpla în perioada în care era legitimat la Udinese Calcio, formație din Serie A.



Gabi Torje: "Cel puțin 10 luni nu am luat salariu"



Ajuns în Italia în 2011 pentru 5 milioane de euro, Torje a jucat 22 de meciuri și a marcat două goluri pentru formația friulană, însă viața în Serie A nu a fost deloc ușoară pentru mijlocașul român.



Într-un interviu pentru publicația Golazo, "Torjinho" a dezvăluit că în perioada petrecută la Udinese a pierdut bani serioși.



"Am făcut un calcul acum ceva vreme. În cei cinci ani de contract la Udinese, am avut cel puțin 10 luni în care n-am luat salariu. Mă întorceam în fiecare an acolo, iar ca să mă lase să plec împrumut, trebuia să renunț la salariile pe lunile iulie și august. În Turcia, la Karabukspor, am pierdut bani pe un an întreg, plus ce am cheltuit eu. În străinătate, de multe ori se renunță la un salariu pentru a primi restul la timp. Dar… eu niciodată n-am făcut calcul cât am pierdut sau câștigat", a povestit fostul internațional român.



De-a lungul carierei, Torje a evoluat pentru echipe precum Dinamo, Udinese, Granada, Espanyol, Konyaspor. Fără club de la sfârșitul lunii ianuarie, ultima sa destinația a fost în Liga a II-a, la AFC Câmpulung.

Gabi Torje: ”Cel mai mare regret din cariera mea”



Cu Victor Pițurcă pe banca tehnică, ”tricolorii” au reușit atunci să se califice la barajul pentru calificarea la Cupa Mondială găzduită de Brazilia, acolo unde au întâlnit Grecia. După 3-1 pe ”Karaiskakis”, în Pireu, România nu a reușit să întoarcă rezultatul în retur. Doar 1-1 pe Arena Națională, astfel că s-a mai adăugat o calificare ratată la ”colecție”.



„Cel mai mare regret din cariera mea, de fapt supărare, este ratarea calificării la Campionatul Mondial. Barajul cu Grecia. Am simțit că putem să-i batem, ne-am simțit mai puternici decât ei, dar, până la urmă, s-a adeverit a nu fi așa.



Dacă ar fi să o pun într-un Top 3, ar fi prima dezamăgire. Nu știu ce să aleg, campionatul de atunci (n.r. - 2009, cu Urziceni) sau Cupa României de la Brașov, dar acestea sunt top 3 cele mai grele momente din acea perioadă”, a spus Torje, pentru GSP.ro.



Gabriel Torje, de la Timișoara și Dinamo la Udinese, Granada sau Espanyol



Fostul tricolor a evoluat de-a lungul carierei, printre altele, la Poli Timișoara, Dinamo, Udinese, Granada, Espanyol Barcelona, Konyaspor, Osmanlispor, Terek/Akhmat Groznîi, Karabukspor, Sivasspor, Larisa, Bandirmaspor, Farul Constanța sau Genclerbirligi.



În ultimele două sezoane, Torje a evoluat pentru Concordia Chiajna și Muscelul Câmpulung, ambele din Liga 2.