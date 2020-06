FOTO | Imagini senzationale cu calea ferata Gara de Nord - Otopeni! Cand se vor finaliza lucrarile

Linia Gara de Nord - Otopeni avanseaza rapid si este aproape sa fie finalizata.

Compania de Aeroporturi Bucuresti a facut astazi publice mai multe imagini cu calea ferata, care este la un pas sa fie finalizata.

Constructorii estimeaza ca pana pe 26 august lucrarile vor fi terminate si aceasta va putea fi data in folosinta.

Linia va reprezenta un plus urias in vederea Campionatului European din vara viitoare, cand Romania va gazdui patru meciuri oficiale.

Zeci de mii de suporteri straini vor veni in Romania, iar acum vor avea posibilitatea sa parcurga traseul de la aeroport la Gara de Nord in aproximativ 15 minute.

"De la aeroport la Gara de Nord in 15 minute! Dupa ce am vizitat saptamana trecuta cele trei stadioane aflate in constructie pentru EURO, astazi am inspectat, alaturi de domnii Lucian Bode, ministrul Transporturilor, si de Ionut Stroe, ministrul Sportului, lucrarile de la calea ferata care va lega Aeroportul Otopeni de Gara de Nord.

Mi-am asumat public proiectul acesta si marturisesc ca m-a incercat azi, vazand ca lucrarile sunt gata in proportie de 70 la suta, o senzatie de mandrie, dar si de emotie. Pot spune ca este proiectul meu de suflet", scria Gica Popescu, la inceputul lunii mai, intr-o postare pe pagina personala Facebook.