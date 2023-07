"Sunt înaintea unui nou sezon, am multe gânduri pentru că ne așteaptă două luni și jumătate foarte grele. Am făcut lucruri extraordinare anul trecut, ceva incredibil, am câștigat campionatul și e ceva nou pentru noi să jucăm atâtea meciuri în perioada iunie-iulie.

Din păcate, încă din prima zi am avut jucători indisponibili, care nu au fost cu noi din cauza accidentărilor, au rămas destui acasă. Chiar dacă rezultatele n-au fost așa de bune în amicale, cred c-a fost o șansă pentru mine să îmi cunosc mai bine jucătorii tineri și cei nou-veniți.

Sunt multe lucruri de făcut, începem să jucăm din trei în trei zile și sperăm să facem față. La acest meci, din păcate, avem anumiți jucători accidentați, șapte nu vor fi cu noi.

În rest, încredere avem. Obiectivul nostru este de a ne lupta iar cu cele mai bune echipe din România, chiar dacă în plan financiar sau administrativ nu suntem la nivelul lor.

Am fost o surpriză plăcută a campionatului, încercăm să intrăm în play-off, iar legat de meciul de mâine, orice finală se câștigă, nu se joacă. Sepsi are un antrenor cu experiență, care cunoaște campionatul, va fi un meci în care cele două echipe vor juca fotbal.

Eu nu știu ce înseamnă avantaj sau dezavantaj, voi încerca să găsesc soluții, să fim noi, să dominăm. Avem o identitate și trebuie să continuăm cu ea, indiferent de câți jucători avem disponibili.

Nu-mi place să mă plâng, chiar dacă trebuie să vă anunț că au rămas la Constanța Larie, Băluță, Mateus, Benchaib, Carnat și alți doi care s-au accidentat la antrenament. E greu, dar găsim soluții", a spus Gheorghe Hagi la conferința de presă.